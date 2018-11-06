Политики и служители церкви поддержали эко-акцию, посадив "деревья мира"

Сегодня, 19:19

Организаторы хотели привлечь внимание к ситуации на востоке Украины, поскольку война наносит непоправимый вред экологии региона


Всеукраинская экологическая акция "Посади дерево мира", основанная три года назад Греко-католической церковью и Министерством экологии, продолжается – 6 ноября священнослужители, члены правительства и представители партии "Народный фронт" высаживали сосны в сквере Патриаршего собора в Киеве и молились за мир.

Организаторы говорят – хотели привлечь внимание к ситуации на востоке Украины, поскольку война наносит непоправимый вред экологии региона и природным ресурсам.

"6 ноября – еще один Всемирный день борьбы с использованием экологов, земли, нашей окружающей среды как инструмента для войны и насилия. Мы вместе посадили дерево. Дерево, которое является знаком того мира, который мы вместе хотим лелеять", – рассказал блаженнейший Святослав Шевчук, верховный архиепископ Украинской греко-католической Церкви.

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк отметил, что его политсила в правительстве инициирует увеличение экологического сбора с крупных предприятий от 41 копейки до 10 гривен – речь идет о о промышленных гигантах.

"Инициатива блаженнейшего посадить дерево – это сделать нашу экологию чище. Министр экологии делает очень много для того, чтобы экологические программы в Украине продвигались. Нами принято решение в парламенте поднять в 20 раз так называемый экологический сбор", – отметил Яценюк.

Напомним, экологический ущерб Украине от российской агрессии превышает золотой запас России, которого она может лишиться в случае контрибуции, заявил в 2017 году руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко.

Он объяснил, что речь идет о загрязнении почвы тяжелыми металлами в результате бомбежек и артобстрелов, затоплении шахт и загрязнении грунтовых вод, уничтожении в результате неконтролируемых пожаров лесостепных заказников, заповедников.

По его словам, исследование Национальной академии наук Украины и Министерства обороны показало, что ущерб от действий России в Крыму и на Донбассе эквивалентен 33 вагонам золота высшей пробы.
война, яценюк, экология, шевчук, угкц, народный фронт

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Источник:

"Сегодня"

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