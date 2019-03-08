Польша официально выдвинула кандидата на должность посла в Украине
Министр иностранных дел Чапутович подал номинацию
Глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил назначить своего заместителя Бартоша Цихоцкого на пост нового посла в Украине. Об этом сообщила пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша номинировал Бартоша Цихоцкого на должность посла Республики Польша в Украине", – говорится в сообщении МИД Польши на официальной странице в Twitter.
Кто такой Бартош Цихоцкий?
Цихоцкий, в первую очередь, известен своей критикой в отношении агрессивной политики России. Также польский политик неоднократно высказывал в поддержку территориальной целостности Украины. Впрочем, в спорных между Украиной и Польшей исторических вопросах Цихоцкий ожидаемо придерживается позиций Варшавы. В частности, это касается отношения к Волынской трагедии.
В 2015-2016 годах Цихоцкий работал в посольстве Польши в Москве (Россия). После этого он был назначен советником главы службы разведки. В МИД Польши с 2017 года Цихоцкий отвечает за восточное направление.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда уволил с 31 января Яна Пекло с должности посла в Украине. Ян Пекло был главой Посольства Республики Польша в Киеве с 2016 года. Как отмечал глава Кабинета президента Кшиштоф Щерский, увольнение посла, которое случилось на основании ходатайства министра иностранных дел Польши, "не имеет ничего общего с оценкой польско-украинских отношений".
В январе-2019 Пекло подвел итог своей работы в Украине.
При этом Дуда уже заявлял, что назначение замминистра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого послом республики в Украине "усилит политическое представительство Варшавы и укрепит его связь с министерством иностранных дел".
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