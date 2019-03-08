Польша официально выдвинула кандидата на должность посла в Украине

Министр иностранных дел Чапутович подал номинацию

Фото: МИД Польши.

Польша официально выдвинула кандидата на должность посла в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/28c/651/5c828c6513676.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/28c/651/5c828c6513676.png 2019-03-08T17:49:42+02:00 Политика Министр иностранных дел Чапутович подал номинацию

Глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил назначить своего заместителя Бартоша Цихоцкого на пост нового посла в Украине. Об этом сообщила пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша номинировал Бартоша Цихоцкого на должность посла Республики Польша в Украине", – говорится в сообщении МИД Польши на официальной странице в Twitter.

Кто такой Бартош Цихоцкий?

Цихоцкий, в первую очередь, известен своей критикой в отношении агрессивной политики России. Также польский политик неоднократно высказывал в поддержку территориальной целостности Украины. Впрочем, в спорных между Украиной и Польшей исторических вопросах Цихоцкий ожидаемо придерживается позиций Варшавы. В частности, это касается отношения к Волынской трагедии.

В 2015-2016 годах Цихоцкий работал в посольстве Польши в Москве (Россия). После этого он был назначен советником главы службы разведки. В МИД Польши с 2017 года Цихоцкий отвечает за восточное направление.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда уволил с 31 января Яна Пекло с должности посла в Украине. Ян Пекло был главой Посольства Республики Польша в Киеве с 2016 года. Как отмечал глава Кабинета президента Кшиштоф Щерский, увольнение посла, которое случилось на основании ходатайства министра иностранных дел Польши, "не имеет ничего общего с оценкой польско-украинских отношений".

В январе-2019 Пекло подвел итог своей работы в Украине.

При этом Дуда уже заявлял, что назначение замминистра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого послом республики в Украине "усилит политическое представительство Варшавы и укрепит его связь с министерством иностранных дел".

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