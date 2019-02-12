Полторак встретится с коллегами из стран НАТО

Великобритания придумала, как обойти блокирование Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО

Степан Полторак. Фото facebook.com/generalpoltorak.

Полторак встретится с коллегами из стран НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/309/bb3/5c5309bb3a654.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/309/bb3/5c5309bb3a654.jpg 2019-02-12T17:35:00+02:00 Политика Великобритания придумала, как обойти блокирование Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО

В четверг, 14 февраля, состоится организовываемый Великобританией неформальный завтрак союзников по НАТО с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон считает, что это мероприятие является "шагом в правильном направлении" в условиях блокирования Венгрией заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Такое мнение она высказала в Брюсселе на пресс-конференции перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая пройдет 13-14 февраля в штаб-квартире альянса.

Она считает, что завтрак, который организовывает Великобритания для украинского министра оборона, является "очень позитивным". "Мой министр с нетерпением ждет встречи с ним, и я думаю, что все министры обороны НАТО тоже (ждут), потому что это (Украина – Ред.) – одна из наиболее важных сфер обеспокоенности, которые у нас сейчас есть с Россией", - констатировала американский дипломат.

Хатчисон напомнила, что РФ незаконно аннексировала Крым, дестабилизирует ситуацию на востоке Украины, захватила украинские судна в Керченском проливе и моряков.

"Союзники выступили против этого, призвали Россию вернуть корабли, вернуть моряков. Это все требует проведения встречи на уровне министров между нашими союзниками и Украиной. Мы хотим быть полезными. Мы надеемся, что Россия вернет корабли и моряков. Завтрак будет положительным шагом в правильном направлении", - уверена она.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании, и с тех пор несколько раз блокировало заседание комиссии Украина-НАТО, применив свое право вето.

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