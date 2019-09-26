Попытка №2: Шокин снова просит восстановить его в должности генпрокурора

Три года назад суд ему уже отказывал в восстановлении – тогда он подавал иск к Порошенко и Верховной Раде

Бывший генпрокурор Виктор Шокин / Фото: AFP

В 2017 году Виктор Шокин через суд пытался вернуть себе должность генпрокурора. Теперь бывший руководитель Генеральной прокуратуры намерен повторить попытку.

Соответствующее заявление зарегистрировано в Верховном суде, сообщает "Радио свобода".

Шокин хочет восстановления в должности генпрокурора. Данный иск 3 октября рассмотрит Кассационный административный суд. Отмечается, что ответчиком в деле является пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко.

Как стало известно из судебных материалов, 2 сентября представитель Шокина обратился в Верховный суд с заявлением о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины от 20 апреля 2017 года, мотивируя это некими "вновь открывшимися обстоятельствами".

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Тогда судьи отказали в удовлетворении ходатайства о рассмотрении иска Шокина о восстановлении в должности главы ГПУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце марта 2017 года Шокин подал иск в Высший административный суд Украины о признании незаконными и отмене решений о его увольнении, а также о восстановлении в административной должности (генпрокурора). Истцом по данному иску выступал сам Виктор Шокин, ответчиками были Петр Порошенко и Верховная Рада (представитель ответчика – Николай Олефиренко).

Однако 20 апреля того же года суд отказался рассматривать иск экс-генпрокурора из-за нарушения сроков обжалования. Кроме того, после начала заседания пять человек обратились с инициативой о вступлении в дело в качестве третьих лиц, однако судья отклонил данные заявления.

29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Украины Порошенко генпрокурора Шокина. 3 апреля Порошенко подписал указ об увольнении его с должности. В мае того же года генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко.

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