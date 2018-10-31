Порошенко анонсировал подписание Кодекса о процедуре банкротства
Кодекс положительно повлияет на рейтинг Украины в Doing Business в следующем году, уверен глава государства
Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать принятый недавно Верховной Радой Кодекс о процедуре банкротства в течение двух недель после получения документа из парламента. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса.
Он поблагодарил парламент за принятие важного для бизнеса решения и пообещал не тянуть с подписанием.
"Он еще не поступил в Администрацию президента, к сожалению, я не имел возможности его внимательно изучить. Если все будет, как было задекларировано, я собираюсь его подписать в течение двух недель, он вступит в действие. Это существенный шаг по решению вопроса восстановления платежеспособности плательщика и обеспечения эффективных, быстрых процедур банкротства", – сказал Порошенко.
Глава государства также подчеркнул, что Кодекс положительно повлияет на рейтинг Украины в Doing Business в следующем году.
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