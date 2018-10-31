Порошенко анонсировал подписание Кодекса о процедуре банкротства

Сегодня, 16:56

Кодекс положительно повлияет на рейтинг Украины в Doing Business в следующем году, уверен глава государства

Петр Порошенко. Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать принятый недавно Верховной Радой Кодекс о процедуре банкротства в течение двух недель после получения документа из парламента. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса.

Он поблагодарил парламент за принятие важного для бизнеса решения и пообещал не тянуть с подписанием.

"Он еще не поступил в Администрацию президента, к сожалению, я не имел возможности его внимательно изучить. Если все будет, как было задекларировано, я собираюсь его подписать в течение двух недель, он вступит в действие. Это существенный шаг по решению вопроса восстановления платежеспособности плательщика и обеспечения эффективных, быстрых процедур банкротства", – сказал Порошенко.

Глава государства также подчеркнул, что Кодекс положительно повлияет на рейтинг Украины в Doing Business в следующем году.

У физлиц в Украине появилась возможность объявить себя банкротом в том случае, если человек не может оплатить неподъемные долги по кредитам. Сайт "Сегодня" разбирался, зачем нужна такая инициатива и как новшество поможет украинцам разобраться с долгами по кредитам.
бизнес, Порошенко, кодекс, банкротство

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Источник:

"Сегодня"

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