Порошенко хотят арестовать: в чем подозревают экс-президента

Пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко готовятся избрать меру пресечения. Прокуроры будут настаивать на его аресте. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Несмотря на заявления адвоката, что Порошенко не вручили уведомление о подозрении, в прокуратуре подтвердили, что в здании Госбюро расследований политику было сообщено, что его подозреваются по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)", – сообщили в ОГП.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали новости "Сегодня", Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, Порошенко назначил Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки в августе 2018 года, а уволил 14 апреля 2019 года из-за коррупционного скандала и открытого против Семочко уголовного производства.

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