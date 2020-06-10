Порошенко хотят арестовать: в чем подозревают экс-президента

Пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко готовятся избрать меру пресечения. Прокуроры будут настаивать на его аресте. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Несмотря на заявления адвоката, что Порошенко не вручили уведомление о подозрении, в прокуратуре подтвердили, что в здании Госбюро расследований политику было сообщено, что его подозреваются по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.
"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)", – сообщили в ОГП.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщали новости "Сегодня", Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.
Напомним, Порошенко назначил Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки в августе 2018 года, а уволил 14 апреля 2019 года из-за коррупционного скандала и открытого против Семочко уголовного производства.
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