Порошенко: Миротворческая миссия – единственный вариант восстановления суверенитета на Донбассе

Также президент Украины подчеркнул, что для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что введение миротворческой миссии это единственный вариант восстановления суверенитета на оккупированном Донбассе и прекращение убийств украинцев.

"Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это – единственный вариант, который может остановить убийства украинцев как гражданских, так и военных, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Также президент Украины подчеркнул, что для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что ООН должна прилагать больше усилий, чтобы останавливать любого безумца, который захочет контролировать мир. По его словам, поддержание мира требует не только миротворцев, оно требует решительных действий.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время заседания Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что миротворческие миссии ООН должны придерживаться тех целей, для которых они были созданы.