Порошенко начал встречу с президентом Словакии Киской

Вчера, 16:18

Президенты проведут переговоры "с глазу на глаз", после чего состоятся переговоры официальных делегаций в расширенном составе

Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с президентом Словацкой Республики Андреем Киской, который находится в нашей стране с рабочим визитом. Об этом сообщает Администрация президента.

"Глава украинского государства встретил своего словацкого коллегу у центрального входа в Мариинский дворец. На площади перед Мариинским дворцом подняты Государственные Флаги Украины и Словацкой Республики. Президент Словацкой Республики сделал запись в Книге почетных гостей, после чего состоялось представление официальных делегаций Украины и Словацкой Республики", - говорится в сообщении.

В соответствии с программой встречи президенты проведут переговоры "с глазу на глаз", после чего состоятся переговоры официальных делегаций в расширенном составе.

По завершении встречи президенты Украины и Словакии встретятся с представителями средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко 23 и 24 ноября встретится в Киеве с двумя президентами.

Также мы писали о том, что в Харькове откроют почетное консульство Словакии.
Словакия, Порошенко, Украина, киска

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"Сегодня"

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