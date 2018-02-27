Порошенко наградил более сотни военных ВСУ и Нацгвардии
Бойцы отмечены орденами Богдана Хмельницкого и За мужество III степени, медалями За воинскую службу Украине и Защитнику Отечества
Президент Украины Петр Порошенко соответствующим указом отметил за участие в АТО государственными наградами 108 воинов, среди которых 43 посмертно и 62 – раненых. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает сайт президентской администрации.
"Бойцы отмечены орденами Богдана Хмельницкого и За мужество III степени, медалями За воинскую службу Украине и Защитнику Отечества", – говорится в сообщении.
Сообщается также, что награждены двое сотрудников МВД, представленные к награде посмертно, и один ранен военнослужащий Нацгвардии.
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Ранее в честь Дня ракетных войск и украинской артиллерии президент Украины Петр Порошенко вручил военнослужащим награды за боевые заслуги на Донбассе. Церемония награждения прошла в одной из воинских частей Киевской области.
Также президент Петр Порошенко наградил 159 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые проявили мужество при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженно выполняли воинский долг.
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