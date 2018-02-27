Порошенко наградил более сотни военных ВСУ и Нацгвардии

Вчера, 20:27

Бойцы отмечены орденами Богдана Хмельницкого и За мужество III степени, медалями За воинскую службу Украине и Защитнику Отечества

фото facebook.com/petroporoshenko
фото facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко соответствующим указом отметил за участие в АТО государственными наградами 108 воинов, среди которых 43 посмертно и 62 – раненых. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает сайт президентской администрации.

"Бойцы отмечены орденами Богдана Хмельницкого и За мужество III степени, медалями За воинскую службу Украине и Защитнику Отечества", – говорится в сообщении.

Сообщается также, что награждены двое сотрудников МВД, представленные к награде посмертно, и один ранен военнослужащий Нацгвардии.

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Ранее в честь Дня ракетных войск и украинской артиллерии президент Украины Петр Порошенко вручил военнослужащим награды за боевые заслуги на Донбассе. Церемония награждения прошла в одной из воинских частей Киевской области.

Также президент Петр Порошенко наградил 159 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые проявили мужество при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженно выполняли воинский долг. 
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Источник:

"Сегодня"

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