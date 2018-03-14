Порошенко обратился к "Большой семерке" из-за выборов в Крыму

Сегодня, 01:05

Петр Порошенко поблагодарил партнеров Украины за поддержку


Осудить и не признавать российские выборы в Крыму, призвал страны "Большой семерки" президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послами США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

Петр Порошенко поблагодарил партнеров Украины за поддержку.

"Для нас критично важно услышать вашу твердую позицию относительно непризнания российских выборов в Крыму. Очень важно также не поощрять ваших граждан посещать полуостров с целью мониторинга выборов", – сказал Порошенко.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ради возвращения оккупированного Россией Крыма уже фактически запущен формат группы друзей Украины по деоккупации полуострова и там должны быть все неправительственные организации и страны "Большой семерки". По его словам, помимо неправительственных организаций в "клуб друзей Крыма" нужно привлечь страны "Большой семерки", Европейского Союза, Верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Европы.

"Мы хотим создать эффективную структуру. Нам не нужно какое-то сборище ради того, чтобы мы просто собирались и произносили заявления. Там должны быть страны, там должны быть международные организации, так как мы сейчас собираемся на площадке Совета ООН по правам человека. Там должны быть неправительственные организации. Там должны быть все те, кто способен оказать давление на Россию. Иначе, без того, чтобы привлечь всех, мы не сможем продвинуться вперед. Я подчеркиваю, эта площадка – она инклюзивная, там должны быть все", – заявил Климкин.
видео, Крым, Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко обратился к "Большой семерке" из-за выборов в Крыму". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

Развязка конфликта на Донбассе: российский журналист объяснил, чего хочет Запад

Вчера, 17:46

Если какое-то государство, нарушив свои обязательства и международное право, влезло на территорию другого государство, то должно ответить

Экономика

Фото: AFP

Украина официально попросила Европу отказаться от "Северного потока - 2"

Вчера, 16:41

"Газпром" окончательно потерял статус надежного энергетического партнера, заявил президент Порошенко
Загрузка...

Политика

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин собрался в Крым: в Кремле озвучили планы визита

Вчера, 16:06

Российский лидер накануне президентских выборов намерен посетить не один крымский город

Политика

Крымчан призывают не идти на выборы. Фото: AFP

Геращенко пригрозил причастным к российским выборам в Крыму

Вчера, 14:21

Политик призвал жителей полуострова не ходить на выборы 18 марта и не голосовать

Политика

Украина должна привлечь много "друзей Крыма". Фото: newsader.com

Климкин очертил круг друзей Украины по деоккупации Крыма

Вчера, 13:24

Россия ответит за нарушение прав человека на полуострове и за невыполнение решений Международного суда, сказал министр

Политика

Павел Климкин. Фото: AFP

Климкин резко ответил на идею Собчак провести новый референдум в Крыму

Вчера, 12:39

Министр припомнил сообщение Собчак о "блестяще проведенной операции" по аннексии полуострова
Загрузка...