Порошенко обратился к "Большой семерке" из-за выборов в Крыму

Осудить и не признавать российские выборы в Крыму, призвал страны "Большой семерки" президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послами США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

Петр Порошенко поблагодарил партнеров Украины за поддержку.

"Для нас критично важно услышать вашу твердую позицию относительно непризнания российских выборов в Крыму. Очень важно также не поощрять ваших граждан посещать полуостров с целью мониторинга выборов", – сказал Порошенко.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ради возвращения оккупированного Россией Крыма уже фактически запущен формат группы друзей Украины по деоккупации полуострова и там должны быть все неправительственные организации и страны "Большой семерки". По его словам, помимо неправительственных организаций в "клуб друзей Крыма" нужно привлечь страны "Большой семерки", Европейского Союза, Верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Европы.

"Мы хотим создать эффективную структуру. Нам не нужно какое-то сборище ради того, чтобы мы просто собирались и произносили заявления. Там должны быть страны, там должны быть международные организации, так как мы сейчас собираемся на площадке Совета ООН по правам человека. Там должны быть неправительственные организации. Там должны быть все те, кто способен оказать давление на Россию. Иначе, без того, чтобы привлечь всех, мы не сможем продвинуться вперед. Я подчеркиваю, эта площадка – она инклюзивная, там должны быть все", – заявил Климкин.