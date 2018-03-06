Порошенко обсудил с Пенсом санкции против РФ и миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник.

"Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасностных аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России. Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", – говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели перспективы разворачивания эффективной миротворческой миссии ООН в рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

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Порошенко поблагодарил США за последовательную поддержку Украины в проведении внутренних реформ, а также военную помощь. Он подчеркнул, что предоставление Украине американского оборонного вооружения оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров нашей страны и предостережением для российского агрессора.

Пенс в свою очередь отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Он также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности, в создании Антикоррупционного суда.

Порошенко и Пенс отметили активное развитие украинско-американского торгово-экономического сотрудничества, в частности, начала масштабного проекта по закупке американских локомотивов General Electric, а также поставки американского угля в Украину.

Собеседники также обсудили график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне в текущем году.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что ООН должна прилагать больше усилий, чтобы останавливать любого безумца, который захочет контролировать мир. По его словам, поддержание мира требует не только миротворцев, оно требует решительных действий.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время заседания Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что миротворческие миссии ООН должны придерживаться тех целей, для которых они были созданы.