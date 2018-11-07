Порошенко объяснил различие между Украинской и Русской церквями

В отличие от Русской церкви, в Украине духовенство независимо от власти, а после получения томоса станет лишь подтверждением независимости Украинской церкви. Об этом сказал во время выступления на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" президент Петр Порошенко.

Он намекнул, что российское духовенство находится под контролем Кремля, и припомнил слова своего российского коллеги Владимира Путина.

"После проведения Собора и избрание предстоятеля Украинской церковь получит томос с подтверждением своей духовной независимости. Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Путин сам когда-то сказал, что Россия держится на РПЦ и на ядерном оружии", – сказал Порошенко.

Отметим, что зависимость Русской православной церкви от Кремля красноречиво подтвердил недавний разрыв отношений с Константинополем. После этого решения Путин собрал Совбез РФ и принял скандальное решение по защите российского православия в Украине, на что жестко отреагировал Порошенко.

Ранее украинский лидер заявлял, что Москва является дочерней по отношению к церкви в Киеве. Он напомнил, что иерархи всех церквей сошлись во мнении – присоединение Украинской церкви к Московской в XVII веке произошло вопреки канонам, а Москва, которая претендует на "материнство", в действительности является дочерней по отношению к церкви в Киеве, и это Украина была матерью для Русской православной церкви.

Как известно, Украинская православная церковь 11 октября получила автокефалию от Вселенского патриархата. Это решение означает, что сам процесс независимости Украинской церкви от Московской уже запущен, но сам томос официально будет предоставлен после объединения церквей в Украине.