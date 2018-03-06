Порошенко опасается возможного вмешательства России в украинские выборы

Сегодня, 20:48

Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях"

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Financial Times заявил о существовании опасности вмешательства России в украинские выборы и высокой вероятности этого, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей… Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации", – приводит цитаты из интервью пресс-служба президента.

Порошенко указал, что речь идет не о замороженном конфликте, "это настоящая горячая война". "На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат", – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях". Он напомнил, что именно поэтому в Украине прекращено российское телевещание и запрещены российские социальные медиа.

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Президент выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фальшивым новостям.

Кроме того, Порошенко отметил, что Украина имеет эффективное сотрудничество с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании. "Я горжусь тем, что нам доверяют. Но много работы следует еще сделать", – добавил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации". Соответствующий указ №25/2018 от 9 февраля 2018 года обнародован в пятницу на сайте главы украинского государства.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила очередную специальную информационную операцию российских спецслужб. Как сообщили в СБУ, операция российских спецслужб была направлена на дискредитацию украинской журналистики и силовых структур.

В свою очередь,  государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко заявил, что у Министерства информационной политики нет ресурсов для борьбы с российской пропагандой.
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Источник:

"Сегодня"

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