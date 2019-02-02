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Порошенко опубликовал декларацию о доходах

Вчера, 11:13

Доходы главы государства в виде процентов и дивидендов составили почти 20 млн грн

Фото: president.gov.ua
Порошенко опубликовал декларацию о доходах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/98e/488/5c498e488957a.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/98e/488/5c498e488957a.jpeg Политика Доходы главы государства в виде процентов и дивидендов составили почти 20 млн грн

Президент Украины Петр Порошенко за 2018 год получил 19,675 млн гривен дохода в качестве дивидендов и процентов. Соответствующие показатели были опубликованы главой государства в Едином государственном реестре деклараций.

В частности, 18 млн 550 тыс. 829 грн Порошенко получил в качестве дивидендов от закрытого инвестфонда "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами президента.

Еще 1 млн 125 тыс 126 грн. глава государства получил в виде процентов от Международного инвестиционного банка, акциями которого он владеет.

Напомним, президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16,3 млн гривен доходов. Об этом сообщалось на официальном сайте главы государства. "Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 гривнам", – сказано в сообщении.

В частности, 336 тысяч гривен составила его заработная плата, которую он перечислил на благотворительные цели, а 15,8 млн гривен – проценты по депозитам. Также отмечается, что сумма средств на банковских счетах Порошенко уменьшилась за год на 430 тысяч долларов. При этом, президент израсходовал 200 млн гривен на благотворительность в 2017 году.

Отметим, за 2016 год в декларации Порошенко было указано более 12 млн гривен доходов, а также квартиры, земельные участки и автомобили. Также из деклараций президента известно, что в 2015 году на счетах Порошенко было более 26 млн долларов.

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Тег Порошенко, декларация, декларация о доходах

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