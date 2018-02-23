Порошенко подал в Раду законопроект о нацбезопасности

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности, который он определил как неотложный.

Об этом заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко на брифинге, передает "Укринформ".

"Президент подал и определил как неотложный законопроект о нацбезопасности и обороне... Основные постулаты, которые заложены в этот законопроект – будет четко определено, какие службы и институции будут входить в нацбезопасность и оборону, обеспечивать этот момент – СБУ, Нацгвардия, Вооруженные силы, войска спецназначения и так далее", – сказала депутат.

Также Луценко добавила, что в документе определяется и стратегия Украины по стандартам НАТО, "то есть, это основные стратегические моменты, на которых должна остановиться Украина в ближайшее время для того, чтобы двигаться и интегрироваться в этот союз безопасности".

Отметим, что проект закона "О национальной безопасности Украины" 17 января был одобрен на заседании СНБО.

В ходе рассмотрения документа глава государства отметил, что новый закон о национальной безопасности должен быть направлен на членство Украины в НАТО и ЕС.