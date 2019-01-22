Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,95
31,76
УКР
Главная   Новости политики

Порошенко подписал закон о разминировании Донбасса

Сегодня, 16:54

Из-за российской агрессии значительная часть территории Луганской и Донецкой областей загрязнены минами и неразорванными боеприпасами

Фото: president.gov.ua
Порошенко подписал закон о разминировании Донбасса //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/72d/9c9/5c472d9c92b2f.jpeg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/72d/9c9/5c472d9c92b2f.jpeg Политика Из-за российской агрессии значительная часть территории Луганской и Донецкой областей загрязнены минами и неразорванными боеприпасами

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о разминировании Донбасса, определив правовую основу, цель и принципы, основные составляющие видов противоминной деятельности в Украине. Об этом говорится в карточке закона №9080-1 на сайте парламента.

Отмечается, что глава государства подписал документ сегодня и вернул в парламент.

Противоминная деятельность – это комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов Украины, а также на уменьшение и устранение последствий негативного воздействия взрывоопасных предметов на население соответствующих территорий.

Документом определяются требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования и их обязанности, источники финансирования противоминной деятельности, перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности.

В противоминную деятельность будет входить обследование территории на предмет наличия в ее пределах взрывоопасных предметов, маркировка и составления карт территорий, загрязненных и (или) вероятно загрязненных взрывоопасными предметами; очистка загрязненной территории путем выполнения работ по разминированию, а именно: выявление, перевозка, уничтожения и/или уничтожение взрывоопасных предметов. Читайте подробней, что предполагает закон о разминировании Донбасса.

Напомним, в апреле 2018 года, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.

закон, Донбасс, Порошенко, разминирование

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко подписал закон о разминировании Донбасса". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики сорвали разминирование вблизи КПВВ "Марьинка"

27 декабря 2018, 11:56

В письме к представителям ОБСЕ российские наемники зявили, что не гарантируют соблюдение режима тишины во время раминирования территории украинскими саперами 

Закон о разминировании Донбасса: в США намекнули на новую помощь Украине

7 ноября 2018, 11:05

Американские дипломаты приветствовали первый шаг парламента по противоминной деятельности на востоке Украины

ОБСЕ призывает незамедлительно приступить к разминированию Донбасса

3 октября 2018, 01:42

В заявлении также напоминается, что согласно Минским соглашениям все стороны обязались осуществлять противоминную деятельность

Будущее мин на Донбассе: их будут убирать по тендеру

14 сентября 2018, 07:16

Народные депутаты хотят, чтобы на востоке страны работали саперы из частных компаний

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы