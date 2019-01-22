Порошенко подписал закон о разминировании Донбасса

Из-за российской агрессии значительная часть территории Луганской и Донецкой областей загрязнены минами и неразорванными боеприпасами

Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал закон о разминировании Донбасса //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/72d/9c9/5c472d9c92b2f.jpeg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/72d/9c9/5c472d9c92b2f.jpeg 2019-01-22T16:54:00+02:00 Политика Из-за российской агрессии значительная часть территории Луганской и Донецкой областей загрязнены минами и неразорванными боеприпасами

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о разминировании Донбасса, определив правовую основу, цель и принципы, основные составляющие видов противоминной деятельности в Украине. Об этом говорится в карточке закона №9080-1 на сайте парламента.

Отмечается, что глава государства подписал документ сегодня и вернул в парламент.

Противоминная деятельность – это комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов Украины, а также на уменьшение и устранение последствий негативного воздействия взрывоопасных предметов на население соответствующих территорий.

Документом определяются требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования и их обязанности, источники финансирования противоминной деятельности, перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности.

В противоминную деятельность будет входить обследование территории на предмет наличия в ее пределах взрывоопасных предметов, маркировка и составления карт территорий, загрязненных и (или) вероятно загрязненных взрывоопасными предметами; очистка загрязненной территории путем выполнения работ по разминированию, а именно: выявление, перевозка, уничтожения и/или уничтожение взрывоопасных предметов. Читайте подробней, что предполагает закон о разминировании Донбасса.

Напомним, в апреле 2018 года, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.

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