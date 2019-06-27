Порошенко подвел итоги пятилетия ассоциации между Украиной и ЕС

Вступление Украины в ЕС и НАТО – единственно верный курс и гарантия независимости, уверен Петр Порошенко

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Пять лет назад, 27 июня 2014 в Брюсселе был завершен процесс подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Петр Порошенко считает, что в истории нашего государства заключения Соглашения об ассоциации стоит в одном ряду с обретением независимости. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, первые годы жизни Соглашения были очень сложными: это и борьба за ратификацию Соглашения, и нейтрализация массированной российской дезинформации и противодействия, и создание внутренней архитектуры ее реализации.

"Сегодня мы можем гордиться тем, что выстояли в этой борьбе и уже есть первые весомые успехи.

С началом действия углубленно и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС в 2016 году для украинской экономики открылось окно возможностей. И уже через три года мы достигли рекордного за всю историю уровня торговли между Украиной и ЕС. ЕС – главный торговый партнер Украины с долей более 42% от общего объема экспорта. Это не просто цифры, а фактор роста благосостояния каждой украинской семьи. Мы будем продолжать работать, чтобы углубить интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС.

Все 5 лет своего президентства я оставался предан идее интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры. Глубоко убежден, что вступление в ЕС и НАТО – единственно верный курс развития государства и гарантия независимости, безопасности, территориальной целостности и благосостояния Украины. По моей инициативе этот курс был включен в Конституцию Украины", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что под флагами членства в ЕС и НАТО собралась команда "Европейской солидарности".

"Наша цель – создать условия, необходимые для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году и начать Предвступительные переговоры до 2028 года. Это вполне реально и совпадает как с внутренними украинскими, так и европейскими политическими и финансовыми циклами", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, что полностью процесс ратификации в Евросоюзе состоялся в июле 2017 года.

После того как документ начал действовать, появилась реакция Евросоюза. Европейские политики и высокие чиновники рассказали, что они думают о новом витке сотрудничества с Украиной.

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