Порошенко помиловал первую украинку, получившую пожизненный срок

Сегодня, 22:20

По словам заместителя министра юстиции, Кушинская в апреле сможет выйти из Качановской колонии, где она пробыла более 20 лет

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, которую приговорили к пожизненному заключению за убийства двух мужчин.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев в Facebook.

"В соответствии с Указом президента Украины о помиловании Любви Кушинской сегодня был подписан Приказ об исполнении решения главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины", – говорится в сообщении.

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По словам заместителя министра юстиции, Кушинская в апреле сможет выйти из Качановской колонии, где она пробыла более 20 лет.

"Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок. Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал глава государства", – отметил Чернышов.

Как известно, Любовь Кушинская была предпринимателем и руководила собственной фирмой.

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В 1997 году правоохранители обвинили ее в убийстве двух мужчин. Силовики утверждали, что женщина убила их, чтобы получить квартиру одного из них.

В то же время Кушинская никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.

Ее приговорили к пожизненному заключению. Кушинская подавала кассационную жалобу, однако Верховный суд Украины ее не удовлетворил.

Ранее для продолжения освобождения украинских заложников президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, совершившую ранее тяжелое преступление.

Также президент Украины Петр Порошенко своим указом помиловал 14 человек – трех женщин и одиннадцать мужчин. Из них от дальнейшего отбывания наказания освобождены шестеро, еще восьмерым были сокращены сроки отбывания наказания.
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Источник:

"Сегодня"

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