Порошенко пообещал не допустить отмены безвиза с ЕС

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом отменен не будет. Об этом на пресс-конференции заявил президент Петр Порошенко.

"Не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановке безвизового режима. Это тот же круг прогнозеров, которые говорили, что нам его никогда не дадут", – отметил он.

При этом президент пообещал "не допустить никаких действий, которые бы поставили под угрозу" безвиз.

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Напомним, режим безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре государства Шенгенской зоны – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию заработал 11 июня 2017 года.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.