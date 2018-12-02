Порошенко поздравил иудеев с праздником Хануки

Сегодня, 22:01

Иудеи всего мира сегодня, 2 декабря, начинают отмечать праздник Хануки

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских иудеев с праздником Хануки, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Этот праздник связан с торжеством добра и веры, которые так необходимы сегодня, когда наш свободолюбивый украинский народ и его неотъемлемая часть – еврейская община – демонстрирует всему миру решимость и мужество в борьбе против российской агрессии, за независимость, соборность и процветание Украинского государства" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в воскресенье вечером.

Также к поздравлениям присоединился и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Как известно, иудеи всего мира сегодня, 2 декабря, начинают отмечать праздник Хануки. Праздник начинается каждый год 25-го числа еврейского месяца кислева и продолжается 8 дней. В этом году эти дни приходятся на период с вечера 2 декабря по 10 декабря 2018 года.

А тем временем, до Нового года чуть меньше месяца, однако начинать украшать свой дом нужно уже сейчас. Ведь он должен выглядеть волшебно, особенно если вы ждете гостей или у вас подрастают дети.

Напомним, символом следующего 2019 года станет Желтая или Огненная Свинья. В отличии от своей предшественницы Собаки, она любит роскошь и дорогое убранство. Но ценит также уют и комфорт. Поэтому, украшая свой дом, необходимо создать в нем роскошную, но в то же время уютную обстановку, ведь беспорядочное оформление жилья гирляндами и серпантином Свинье не понравится.
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"Сегодня"

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