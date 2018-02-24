Порошенко принял верительные грамоты от послов трех стран

Порошенко принял верительные грамоты от послов Гватемалы, Чили и Мавритании

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Гватемалы, Чили и Мавритании. Об этом в пятницу, 23 февраля, говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств (по совместительству): Республики Гватемала – Хосе Франсиско Кали Тсая, Республики Чили – Хулио Браво, Исламской Республики Мавритания – Мухаммеда Махмуда Брахим Хлиля", – говорится в сообщении.

В ходе встречи Порошенко с послами обсуждались вопросы активизации политических диалогов между странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко принял верительные грамоты от послов четырех стран

Ранее президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов ряда зарубежных стран: Республики Корея – г-на Ли Янг Гу, Малайзии – г. Датук Аяуфа Бин Бачи, Республики Казахстан – г. Саматова Исламовиач Ордабаева, Аргентинской Республики – г. Альберта Хосе Алонса и Китайской Народной Республики – г. Ду Вэя.

Также президент Петр Порошенко принял верительные грамоты от послов США Мари Йованович, Румынии Кристиана-Леона Цуркану, Бразилии Освалдо Биато Жуниора и Египта Хоссама Эльдина М. Али.