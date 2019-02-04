Порошенко рассказал, когда будет решение по членству Украины в НАТО

Глава государства объяснил украинцам, почему важно вступление Украины в Североатлантический альянс

Фото: Сегодня

Порошенко рассказал, когда будет решение по членству Украины в НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f6/8f6/5c57f68f6ef88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f6/8f6/5c57f68f6ef88.jpg 2019-02-04T10:25:00+02:00 Политика Глава государства объяснил украинцам, почему важно вступление Украины в Североатлантический альянс

Решение по вступлению Украины в НАТО будет через пять лет, а сейчас страна должна проводить соответствующие реформы для достижения критериев для членства в Альянсе. Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "Украина".

По его словам, выполнение "домашнего задания" для вступления в ЕС и НАТО абсолютно реально.

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства. Членство в НАТО – это безопасность. Это безопасность на внешних границах, это политико-дипломатическим путем восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства, и для обычного гражданина это, в том числе, и безопасность на улицах", – сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что членство Украины в ЕС позволит повысить уровень и стандарты жизни украинцев.

Напомним, в ноябре Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО. Теперь окончательное решение будет принято на новой сессии парламента, которая начинается уже с февраля.

Отметим, большинство украинцев выступают за вступление в ЕС – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским институтом социологии.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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