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Порошенко рассказал об угрозе ползучего российского реванша

2 июля, 11:44

Цель реванша – остановить движение Киева к членству в Евросоюзе и НАТО, говорит политик

Скрин с видео
Скрин с видео.

Предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе свидетельствует о том, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным.

Об этом пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявил на своей странице в Facebook.

"Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом", – читает бывший глава государства.

По его мнению, главная цель реванша – остановить движение Киева к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины. Ведь Россия понимает, что вступление Украины в эти два союза – это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны.

"Именно поэтому "Европейская солидарность", наши дипломаты и юристы разработали фундаментальный документ – Евроатлантическую Хартию. Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там – четкие обязательства, которые уже никому не позволят увильнуть в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к Хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем цели – мира и безопасности через членство в НАТО, благосостояния – через вступление в ЕС", – подчеркнул Порошенко.


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Тег Донбасс, Порошенко, русский язык, Богдан, реванш

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