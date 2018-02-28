Порошенко рассказал, в каком случае согласится на предложение Путина по кораблям

Глава государства Украина будет использовать все инструменты для возвращения всего Крыма, а не только кораблей

Украина готова принять предложение президента РФ Владимира Путина о возвращении кораблей из оккупированного Крыма, но только вместе с самим полуостровом. Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко.

Президент объяснил, что Украина будет использовать все инструменты для возвращения всего Крыма.

"Мы точно готовы принять корабли из Крыма. И речь идет не о том, есть или нет там ремонт. Мы готовы принять корабли из Крыма – только вместе с Крымом. Я уверен, что это единогласная позиция власти и общества. Чтобы это ускорить, мы будем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении", – сказал Порошенко.

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Также он напомнил о подаче исков против России, в том числе о дискриминации крымских татар и нарушении морского права.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж указал на хитрый план президента РФ по Украине. По его словам, российский президент своим предложением с кораблями хочет выставить себя миротворцев в глазах Запада, дескать, пошел на шаги по выполнению Минских соглашений, а на самом деле хочет добиться снятия санкций.