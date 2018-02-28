Порошенко сделал заявление по изменению избирательного законодательства

Пусть парламент проводит дискуссии, президент не будет вмешиваться в этот процесс, сказал он

Президент Петр Порошенко намерен заниматься внесением изменений в избирательное законодательство.

"Уверен в том, что мы должны резко усилить ответственность за скупку голосов, повысить прозрачность избирательного процесса... Это считаю первоочередным заданием. Как выбирать парламент, по моему глубокому убеждению – это дело парламента. Они должны избрать механизм и найти компромисс, который наберет конституционное большинство", – сказал он.

По его словам, введение того, что назвали открытыми списками на местных выборах, таковыми не являлось: "Этот эксперимент, на мой взгляд, привел к политизации работы местных советов".

"Пусть парламент проводит дискуссии. Я не собираюсь вмешиваться в этот процесс", – сказал президент.

Ранее председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что на сегодняшний день реформа избирательного законодательства зашла в тупик.

"В переговорных процессах есть такое понятие, как deadlock – это "мертвый замок", это "мертвая хватка", это то, что зашло в тупик. И сегодня мы имеем такой deadlock с реформой избирательного законодательства", – считает эксперт.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли призвал к скорейшему изменению избирательной системы в Украине и обновлению состава Центральной избирательной комиссии.