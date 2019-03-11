Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия
Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту
Президент Украины Петр Порошенко запустил процесс комплектования Высшего совета правосудия (ВСП) – будет проведен конкурс среди кандидатов. Глава государства подписал соответствующий указ №65.
"Утвердить положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначении членов Высшего совета правосудия. Образовать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения членов Высшего совета правосудия и утвердить ее персональный состав", – говорится в указе.
Для проведения открытого конкурса образуется Конкурсная комиссия по отбору кандидатов, в которую войдут пять человек. Члены Комиссии должны быть признанными специалистами в области права, имеющие высокую квалификацию и значительный опыт работы в области права, а также безупречную профессиональную репутацию. Состав Комиссии утверждается президентом.
К участию в конкурсе по решению Конкурсной комиссии не допускаются лица, не соответствующие установленным требованиям к членам ВСП и/или не могут быть членами ВСП в соответствии с законом Украины "О Высшем совете правосудия" и другим законам.
Конкурс проводится в три этапа:
- отбор кандидатов на основе поданных документов для проведения собеседований;
- проведение собеседований с отобранными кандидатами и определения по результатам собеседований перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка в соответствии с законом;
- определение кандидатов, рекомендуемых для осуществления президентом Украины назначения в члены Высшего совета правосудия.
После завершения конкурса председатель Конкурсной комиссии подает список кандидатов президенту для назначения в ВСП.
Если не отобрано ни одного кандидата, то проводится повторный конкурс.
Напомним, в 2017 году Порошенко подписал один из важнейших законов судебной реформы в Украине – "О Высшем совете правосудия". Глава государства отметил, что 2016 год стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы: были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, основан новый орган – Высший совет правосудия
Вопросами судейского корпуса в Украине теперь занимается Высший совет правосудия. Новая инстанция получила возможность лишать неприкосновенности, отправлять в командировки и увольнять судей. Читайте подробней в материале "Сегодня", как Высший совет правосудия изменит жизни судей.
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