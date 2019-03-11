Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия

Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту

Фото: president.gov.ua

Порошенко создал комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/66d/51a/5c866d51a6e74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/66d/51a/5c866d51a6e74.jpg 2019-03-11T16:18:21+02:00 Политика Сначала будет образована Комиссия для проведения конкурса, после чего кандидатов представят на рассмотрение президенту

Президент Украины Петр Порошенко запустил процесс комплектования Высшего совета правосудия (ВСП) – будет проведен конкурс среди кандидатов. Глава государства подписал соответствующий указ №65.

"Утвердить положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначении членов Высшего совета правосудия. Образовать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения членов Высшего совета правосудия и утвердить ее персональный состав", – говорится в указе.

Для проведения открытого конкурса образуется Конкурсная комиссия по отбору кандидатов, в которую войдут пять человек. Члены Комиссии должны быть признанными специалистами в области права, имеющие высокую квалификацию и значительный опыт работы в области права, а также безупречную профессиональную репутацию. Состав Комиссии утверждается президентом.

К участию в конкурсе по решению Конкурсной комиссии не допускаются лица, не соответствующие установленным требованиям к членам ВСП и/или не могут быть членами ВСП в соответствии с законом Украины "О Высшем совете правосудия" и другим законам.

Конкурс проводится в три этапа:

отбор кандидатов на основе поданных документов для проведения собеседований;

проведение собеседований с отобранными кандидатами и определения по результатам собеседований перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка в соответствии с законом;

определение кандидатов, рекомендуемых для осуществления президентом Украины назначения в члены Высшего совета правосудия.

После завершения конкурса председатель Конкурсной комиссии подает список кандидатов президенту для назначения в ВСП.

Если не отобрано ни одного кандидата, то проводится повторный конкурс.

Напомним, в 2017 году Порошенко подписал один из важнейших законов судебной реформы в Украине – "О Высшем совете правосудия". Глава государства отметил, что 2016 год стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы: были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, основан новый орган – Высший совет правосудия

Вопросами судейского корпуса в Украине теперь занимается Высший совет правосудия. Новая инстанция получила возможность лишать неприкосновенности, отправлять в командировки и увольнять судей. Читайте подробней в материале "Сегодня", как Высший совет правосудия изменит жизни судей.

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