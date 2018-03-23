Порошенко: Украина заняла 30-е место в рейтинге сильнейших армий мира

За три года Украина сделала невозможное и построила сильную армию, заявил глава государства

Украина вошла в рейтинг 50 самых сильных армий мира, заняв в нем 30-е место. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ровенскую область.

Он отметил, что украинскую армию признал авторитетный журнал по Newsweek.

"Мне только что сообщили, что сегодня обнародовали условный рейтинг Newsweek, где украинские Вооруженные силы причислены к наилучшим вооруженным силам мира. Подчеркиваю, что когда меня избрали президентом, у нас не было армии вообще. Американские партнеры мне говорили, что половина вашей армии коррумпирована и половина армии – агенты ФСБ. И мы тогда рассчитывали на несколько тысяч верных офицеров и солдат и на добровольцев. Сегодня все признают, что мы сделали за три года абсолютно невозможное".

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В свою очередь на сайте Newsweek указывается оборонный бюджет Украины 4,8 миллиарда долларов; общий военный персонал – 1,182 млн человек, авиация – 238 единиц; танки – 2449 шт.; бронированный боевые машины – 8217; флот – 25 единиц. Индекс мощности составил 0,5664.

Напомним, в 2016 году в рейтинге военной мощи Global Firepower Украина также оказалась на 30-м месте. Армия США – самая сильная, на вооружении — 19 авианосцев и более 13 тысяч самолетов и вертолетов. Армия России – чемпион по бронетехнике, армия Китая – самая многочисленная.

Также сайт "Сегодня" публиковал материал о том, какое новое вооружение получат ВСУ в 2018 году. Украинское войско намерены усилить по многим направлениям, в том числе мощными ракетными и противотанковыми комплексами.