Порошенко в Давосе встретится с главой МВФ: о чем будут говорить
Встреча состоится в рамках экономического форума
Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Встреча состоится в рамках экономического форума в Давосе в среду, 23 января, сообщается в Facebook на странице Министерства финансов Украины. Участие во втором заседании Инвестиционного совета помимо президента примет глава ведомства Оксана Маркарова.
"Что мы должны рассказать и услышать? Во-первых, уже учитываем глобальные риски в планировании и прогнозировании своего развития, во-вторых, успешно развиваем экономику и наш ВВП растет уже 11 кварталов подряд, в-третьих, что это свидетельствует о привлекательности Украины как инвестиционного и бизнес-партнера", — говорится в сообщении.
Напомним, Петр Порошенко посетит форму в Давосе, а вот президент США Дональд Трамп отменил свой визит на ВЭФ из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США.
Президент Франции Эммануэль Макрон также не будет присутствовать на форуме. Отказ от поездки связан со слишком плотным графиком главы государства, пояснили в администрации президента.
Элиту мировой политики должны представить в Давосе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абэ.
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