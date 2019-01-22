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Порошенко в Давосе встретится с главой МВФ: о чем будут говорить

Сегодня, 22:32

Встреча состоится в рамках экономического форума

Фото: president.gov.ua
Порошенко в Давосе встретится с главой МВФ: о чем будут говорить //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/77d/457/5c477d457e253.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/77d/457/5c477d457e253.jpg Политика Встреча состоится в рамках экономического форума

Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Встреча состоится в рамках экономического форума в Давосе в среду, 23 января, сообщается в Facebook на странице Министерства финансов Украины. Участие во втором заседании Инвестиционного совета помимо президента примет глава ведомства Оксана Маркарова.

"Что мы должны рассказать и услышать? Во-первых, уже учитываем глобальные риски в планировании и прогнозировании своего развития, во-вторых, успешно развиваем экономику и наш ВВП растет уже 11 кварталов подряд, в-третьих, что это свидетельствует о привлекательности Украины как инвестиционного и бизнес-партнера", — говорится в сообщении.

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Напомним, Петр Порошенко посетит форму в Давосе, а вот президент США Дональд Трамп отменил свой визит на ВЭФ из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США.

Президент Франции Эммануэль Макрон также не будет присутствовать на форуме. Отказ от поездки связан со слишком плотным графиком главы государства, пояснили в администрации президента.

Элиту мировой политики должны представить в Давосе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абэ.

форум, Порошенко, Давос, Лагард, Петр Порошенко, МВФ, ВЭФ

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