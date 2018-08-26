Порошенко вспомнил любопытный момент с последнего визита Маккейна на Донбасс

Сегодня, 17:31

Украинский президент и американский сенатор отправились накануне Нового года на фронт, но вдруг начался обстрел

Маккейн и Порошенко у морпехов. Фото: president.gov.ua
Маккейн и Порошенко у морпехов. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко вспомнил о визите на Донбассе вместе с американским сенатором Джоном Маккейном в 2016 году. Об этом он рассказал во время сегодняшнего визита в Авдеевку, сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть еще одна большая личность, которая была здесь вместе со мной накануне Нового года 31 декабря (2016 года – ред.). Его имя – Джон Маккейн. Крупный государственный деятель и большой друг Украины. Когда я ему предложил поехать вместе со мной и поздравить украинских морпехов в Широкино, он перенес свой визит в Грузию и сказал, что его место здесь, в Украине", – сказал глава государства.

Порошенко вспомнил, как в тот день в 10 км от них враг начал обстрел украинских военных, и он предложил американскому политику уехать, чтоб не подвергать себя риску.

"Я сказал Джону – ты американский сенатор, тебе не обязательно там быть. Я, как президент должен быть со своими воинами. И это первый раз, когда Джон обиделся на меня, даже при том, что я подумал ему это предложить. Он говорил: Россия заплатит свою большую цену за эту совершенно безответственную авантюру. И он всю свою жизнь после этого посвящал тому, чтобы защитить Украину и украинцев", – рассказал президент.

Напомним, во время той поездки Маккейн сделал громкое заявление по Донбассу. Он выразил уверенность, что российскому лидеру Владимиру Путину ничего "не светит" в Украине, а сотрудничество между Вашингтоном и Киевом обеспечит безопасность границ Украины.

Как сообщалось, в ночь с 25 на 26 августа в США умер Джон Маккейн, который с 2017 года боролся со страшным недугом. Отметим, что он считался одним из главных друзей нашей страны, регулярно поддерживал и боролся за предоставление Украине помощи, в том числе летального вооружения США. Сайт "Сегодня" предлагает вспомнить главные цитаты Маккейна об Украине.
Донбасс, Порошенко, маккейн

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"Сегодня"

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