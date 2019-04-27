Порошенко встретился с участниками "Игр непокоренных"

Глава государства поздравил ветеранов с победами и будущей Пасхой

Глава государства Петр Порошенко встретился с участниками сборной Украины на "Играх непокоренных" и поздравил их с победами на международных соревнованиях, а также с праздником Воскресения Христова.

По словам президента, украинские военные продемонстрировали всему миру несокрушимость духа – как в борьбе на передовой, так и на спортивных аренах.

"Хочу сейчас поздравить вас с Пасхой, с Великоднем. Это символ возрождения. Вы являетесь символом возрождения. Вы демонстрируете, как после очень тяжелых ситуаций, когда силен боевой дух, он точно не дает никому сломаться", – подчеркнул Порошенко.

Отметим, что в 2016 году участие в соревнованиях принимали четверо украинских ветеранов, в 2017-м их было уже 15, а в этом году – уже целая армия тех, кто показывает на собственном примере, как нужно себя вести.

Напомним, в прошлом году 15 ветеранов войны на Донбассе отправились в Австралию на "Игры непокоренных" – бойцы, получившие ранения на полях боев, соревновались со сборными 18 стран в шести дисциплинах. Читайте подробней, что нужно знать о состязании в Сиднее на Играх.

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