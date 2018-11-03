Президент Украины Петр Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего официального визита в Турцию, заявляет представитель главы Украинского государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

"И обязательно он заедет к Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по Томосу, уже объявленную", – сказала Луценко в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Как сообщалось, Порошенко посетит Турцию 3-4 ноября.

Как известно, Синод Вселенского патриархата в Стамбуле после трехдневных консультаций 11 октября принял решение предоставить Украине Томос об автокефалии Православной церкви.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, действия Вселенского патриарха Варфоломея по предоставлению автокефалии православной церкви Украины это провокация, которую поддерживают Соединенные Штаты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в связи решением Синода Вселенского патриархата предоставить Украинской церкви автокефалию, Россия уже готова к "защите" русскоязычных в Украине, однако пообещала не вмешиваться в церковные дела.