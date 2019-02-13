Порошенко записал строки в рукописную Библию, которую создают тысячи украинцев

Планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны

Порошенко записал строки в рукописную Библию, которую создают тысячи украинцев 2019-02-13T21:37:00+02:00 Политика Планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны











Президент Украины Петр Порошенко записал строки в рукописную Библию, к созданию которой присоединились тысячи украинцев. Об этом сообщает сайт президента.

Рукописная Библия была внесена в Национальный реестр рекордов Украины и номинирована на мировой рекорд – планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны.

"Поздравляю и благодарю инициативе, к которой я сегодня имею большую честь присоединиться. Потому что это также привлечет внимание и возможно кто-то, увидев сегодняшнее событие, найдет свой путь к Богу, кто-то перед тем, как ложиться спать, откроет Библию", – сказал Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что год слова Божия никогда не заканчивается.

"Он может начаться, но очень важно, чтобы каждый украинец, а Украина – это великая христианская нация, обязательно прочитал Библию. Усилия библейского общества на это и направлены. Очень важно, чтобы каждый украинский политик обязательно прочитал Библию и не один раз, потому что в Библии точно найдешь ответы на многие вопросы", – отметил Порошенко

Глава государства подчеркнул, что Европа без христианской Украины не состоится и будет неполноценной.

"Мы идем туда (в Евросоюз – ред.) не как просители, а возвращаемся в европейскую семью народов. Но очень важно, откуда мы идем. Мы идем от российского ига, от России, где закрывают баптистские академии, запрещают адвентистов, препятствуют нашей церкви. Российские оккупационные войска расстреливают пастырей, которые принимают мученическую смерть. Нам с ними точно не по пути", - сказал Петр Порошенко.

Президент поблагодарил присутствующих за молитвы за Украину, а также за поддержку создания Православной Церкви.

"Украина сейчас создает свой духовный фундамент, который никак не менее важен, чем акт о государственной независимости, потому что это является актом духовной независимости нашего государства", – подчеркнул глава государства и заметил, что благодаря молитвам всех церквей Господь послал Украине единство во время тяжелых испытаний .

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.

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