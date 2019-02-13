Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости политики

Порошенко записал строки в рукописную Библию, которую создают тысячи украинцев

Сегодня, 21:37

Планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны

Порошенко записал строки в рукописную Библию, которую создают тысячи украинцев Политика Планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны

 

Президент Украины Петр Порошенко записал строки в рукописную Библию, к созданию которой присоединились тысячи украинцев. Об этом сообщает сайт президента.

Рукописная Библия была внесена в Национальный реестр рекордов Украины и номинирована на мировой рекорд – планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны.

"Поздравляю и благодарю инициативе, к которой я сегодня имею большую честь присоединиться. Потому что это также привлечет внимание и возможно кто-то, увидев сегодняшнее событие, найдет свой путь к Богу, кто-то перед тем, как ложиться спать, откроет Библию", – сказал Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что год слова Божия никогда не заканчивается.

"Он может начаться, но очень важно, чтобы каждый украинец, а Украина – это великая христианская нация, обязательно прочитал Библию. Усилия библейского общества на это и направлены. Очень важно, чтобы каждый украинский политик обязательно прочитал Библию и не один раз, потому что в Библии точно найдешь ответы на многие вопросы", – отметил Порошенко

Глава государства подчеркнул, что Европа без христианской Украины не состоится и будет неполноценной.

"Мы идем туда (в Евросоюз – ред.) не как просители, а возвращаемся в европейскую семью народов. Но очень важно, откуда мы идем. Мы идем от российского ига, от России, где закрывают баптистские академии, запрещают адвентистов, препятствуют нашей церкви. Российские оккупационные войска расстреливают пастырей, которые принимают мученическую смерть. Нам с ними точно не по пути", - сказал Петр Порошенко.

Президент поблагодарил присутствующих за молитвы за Украину, а также за поддержку создания Православной Церкви.

"Украина сейчас создает свой духовный фундамент, который никак не менее важен, чем акт о государственной независимости, потому что это является актом духовной независимости нашего государства", – подчеркнул глава государства и заметил, что благодаря молитвам всех церквей Господь послал Украине единство во время тяжелых испытаний .

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег церковь, Порошенко, библия, ПЦУ

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко записал строки в рукописную Библию, которую создают тысячи украинцев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко в 2018 году помиловал 14 осужденных

Сегодня, 01:23

В прошлом году глава государства издал четыре указа, которыми помиловал девять женщин и пятеро мужчин

Все подробности визита Порошенко в Одесскую область

Вчера, 21:44

Президент дал старт движению авто по объездной вокруг Рени, которую чинили с 2015-го 

Украинская экономика растет 12 кварталов подряд – Порошенко

Вчера, 16:09

Президент призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в страну

Порошенко: Мы не допустим оккупации Азовского моря и Керченского пролива

Вчера, 15:40

Украина не собирается отказываться от статуса морской державы, заявил глава государства

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак

Водитель, избивший школьника, оказался чемпионом мира по боксу

В Украине урежут пенсии: кому и как

Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Россия нагло заявила о ''присоединении'' Беларуси

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Копы будет круглосуточно "охранять" яму на трассе Киев - Одесса

Украине предложили решение по Азовскому морю
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Известный российский певец отказался выступать в Крыму

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

5 примет почему нельзя дарить полотенца