Послы G7 поддержали решение Конституционного суда Украины по декларациям активистов

Послы стран "Большой семерки" заявили о долгожданном укреплении законности в Украине

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Послы стран "Большой семерки" положительно оценили решение Конституционного суда Украины о неконституционности требования по электронным декларациям общественных активистов, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

"Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда Украины, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов", – говорится в заявлении дипломатических представителей, размещенном в Twitter.

Дипломаты назвали это решение "долгожданным" и "укрепляющим верховенство права и гражданское общество в Украине".

Напомним, 6 июня Конституционный Суд принял решение, которым признал не соответствующими Конституции некоторые положения законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", которые касаются электронного декларирования лиц, участвующих в мероприятиях по предотвращению и/или противодействию коррупции (общественных активистов).

Также мы писали о том, что представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил о том, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады абсолютно соответствует Конституции, и он выполнил для этого все условия.

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