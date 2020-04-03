"Поздно пить Боржоми" – Саакашвили о тех, кто не хочет сотрудничать с МВФ

Политик заявил, что Украине надо побороть старую коррупционную систему, а уже потом отказываться от МВФ

Третий президент Грузии Михаил Сакашвили считает, что перед тем, как отказаться от сотрудничества с МВФ, Украина должна побороть старую коррупционную систему. А сейчас сотрудничество с МВФ Украине необходимо, заявил Михаил Саакашвили в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24". При этом Саакашвили подчеркнул, что не является поклонником Международного валютного фонда.

"В свое время, где-то через год-полтора после того, как я стал президентом Грузии, мы избавились от присутствия Международного валютного фонда в Грузии. Это отвечает моей философии, что МВФ – не нужен, в целом. Но в данной ситуации я, как человек, который избавлялся от МВФ, хочу сказать, что в Украине Международный валютный фонд сейчас нужен. Потому что поздно пить Боржоми. Надо было раньше делать вещи, чтобы фонд особо не понадобился", – заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

По мнению политика, очень важно, чтобы украинская экономика создавала больше товаров с добавленной стоимостью.

А для этого надо побороть старые коррумпированные схемы, считает Михаил Саакашвили.

"Те, которые говорят: "Давайте не слушаться МВФ", они, по существу, очень часто говорят таким образом: "Давайте снова по-старому транжирить". Так нечего транжирить! Нечего эту корову доить, она сдохла!" – сказал Михаил Саакашвили. В тренде Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров

По мнению Михаила Саакашивили, МВФ сегодня в Украине пытается минимизировать ущерб того, что создала старая система. Чтобы иметь возможность не работать с МВФ, нужно перестроить систему внутри государства, уверен Саакашвили.

"Мы должны отказаться от МВФ, в перспективе, так, как я сделал в Грузии. Я в Грузии отказался от МВФ и этим очень горжусь, и грузинская экономика при мне выросла в четыре раза – за счет того, что я отказался от МВФ. Но, отказавшись от МВФ, я отказался также от старой коррумпированной системы. Отказавшись от МВФ, Украина должна сначала отказаться от старой коррумпированной системы", – заявил третий президент Грузии Михаил Сакашвили.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Раде назвали сумму первого транша, который может выделить МВФ.

Также мы рассказывали о том, что поддержку МВФ правительство планирует потратить, в частности, на помощь социально незащищенным категориям граждан.

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