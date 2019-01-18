Права узников Кремля снова нарушают: больному отказали в должной медпомощи

Тюремщики предоставили пожилому крымско-татарскому активисту лишь 3 дня медицинских осмотров вместо 12

Эдем Бекиров. Фото: Крымская солидарность

Права узников Кремля снова нарушают: больному отказали в должной медпомощи //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/222/20b/5c422220b5444.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/222/20b/5c422220b5444.jpg 2019-01-18T21:00:58+02:00 Политика Тюремщики предоставили пожилому крымско-татарскому активисту лишь 3 дня медицинских осмотров вместо 12

После медобследования в симферопольской больнице имени Семашко крымско-татарского политзаключенного Эдема Бекирова вернули обратно в спецблок Симферопольского СИЗО, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на его адвоката.

"О состоянии Бекирова пока ничего не известно, но его дочь уже получила перечень необходимых медикаментов, родственники передадут ему завтра", – пишет омбудсмен.

Денисова напомнила, что Бекиров является инвалидов первой группы с ампутированной ногой и с четырьмя шунтами в сердце, в связи с чем он нуждается в постоянном наблюдении специалистов, а также выразила обеспокоенность в связи со столь быстрым осмотром – вместо двух недель он длился трое суток.

"Именно поэтому я уже направила запрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о предоставлении копии медицинского заключения и еще раз настойчиво попросила способствовать обеспечению гражданина Украины полноценным лечением", – заявила Денисова.

Она обещала и дальше требовать официальной информации о состоянии здоровья узника Кремля.

Как сообщает группа "Крымская солидарность", ссылаясь на адвоката крымского татарина Алексея Ладина, эндокринолог больницы им. Семашко считает, что для его дальнейшего пребывания в медучреждении нет причин.

Напомним, ранее Москалькова со ссылкой на "руководителя" Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму пообещала, что Эдему Бекирову обеспечат медицинское обследование.

Как мы уже писали, это произошло, но с опозданием – тюремщики аннексированного Крыма заявили, что не смогли организовать конвой политзаключенного до больницы.

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