Пресс-конференция Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: онлайн-трансляция

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В Елисейском дворце завершилась встреча "Нормандской четверки" и теперь президент Франции Эммануэль Макрон, российский лидер Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель дают пресс-конференцию по итогам своих переговоров.

Лидеры государств расскажут, о чем говорили на переговорах, до чего договорились и будет ли какой-то итоговый документ.

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Отметим, что и с Меркель, и с Макроном украинский лидер ранее уже встречался, а с Путиным общался только по телефону. Также для Зеленского и Макрона это была первая встреча в "нормандском формате".

Темы, которые ранее анонсировались накануне переговоров:

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разведения сил по всей линии разграничения и полное прекращение огня;

передача Украине контроля над границей, выход российских войск и разоружение боевиков;

выборы на Донбассе;

особый статус Донбасса;

имплементация "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе;

обмен пленными.

Также Зеленский говорил о том, что хотел бы поднять на переговорах тему деоккупации Крыма, газовый спор с Россией.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России собрались за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять нормандских встреч – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Отметим, что главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона преследует свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня, окончательный обмен пленными "всех на всех".

Отметим, что вишенкой на торте переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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