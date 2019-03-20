Президент Чехии по российской методичке захотел "изменить Конституцию" Украины

Милош Земан путает децентрализацию и федерализацию

Милош Земан. Фото: AFP

Президент Чехии по российской методичке захотел "изменить Конституцию" Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/236/140/5c923614056a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/236/140/5c923614056a1.jpg 2019-03-20T14:52:00+02:00 Политика Милош Земан путает децентрализацию и федерализацию

Чтобы решить конфликт на востоке Украины, стране необходима децентрализация, а для этого Киеву якобы придется внести поправку в Конституцию, заявил 19 марта президент Чехии Милош Земан, "забыв" о прямой причастности России к вооруженному конфликту на Донбассе.

Как сообщает местный портал CTK, по его словам, украинское и русскоязычное население Украины относится друг к другу слишком враждебно. Земан характеризует ситуацию на Донбасе как "хрупкое перемирие".

"Разумное решение было закреплено в Минских соглашениях, которые, к сожалению, никто не уважает. Оно заключается в изменении украинской Конституции, то есть децентрализации Украины", – сказал президент Чешской Республики во время визита в город Винтиржов во время визита в Карловарский край.

Любопытно, что заявление Земана перекликается в заявлениями представителей России пятилетней давности.

Напомним, в феврале 2017-го министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал Украине, что ей делать и заявлял, что нам нужно провести конституционную реформу, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал частью Конституции.

А в марте 2014-го Лавров тоже заявил, что убежден: Украине необходима реформа Конституции .

А в апреле 2014-го он уверял, что якобы унитарное государство в Украине перестало работать .

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