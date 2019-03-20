Президент Чехии по российской методичке захотел "изменить Конституцию" Украины
Милош Земан путает децентрализацию и федерализацию
Чтобы решить конфликт на востоке Украины, стране необходима децентрализация, а для этого Киеву якобы придется внести поправку в Конституцию, заявил 19 марта президент Чехии Милош Земан, "забыв" о прямой причастности России к вооруженному конфликту на Донбассе.
Как сообщает местный портал CTK, по его словам, украинское и русскоязычное население Украины относится друг к другу слишком враждебно. Земан характеризует ситуацию на Донбасе как "хрупкое перемирие".
"Разумное решение было закреплено в Минских соглашениях, которые, к сожалению, никто не уважает. Оно заключается в изменении украинской Конституции, то есть децентрализации Украины", – сказал президент Чешской Республики во время визита в город Винтиржов во время визита в Карловарский край.
Любопытно, что заявление Земана перекликается в заявлениями представителей России пятилетней давности.
Напомним, в феврале 2017-го министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал Украине, что ей делать и заявлял, что нам нужно провести конституционную реформу, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал частью Конституции.
А в марте 2014-го Лавров тоже заявил, что убежден: Украине необходима реформа Конституции .
А в апреле 2014-го он уверял, что якобы унитарное государство в Украине перестало работать .
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Президент Чехии по российской методичке захотел "изменить Конституцию" Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гройсман хочет закрепить в Конституции децентрализацию
В планах правительства – завершить процесс формирования объединенных территориальных общин к 2020 году
Остановить децентрализацию не получится – Гройсман
Премьер отметил, что децентрализация является "важнейшей для людей реформой", за которую он боролся "с самого начала"
Порошенко заявил, что не допустит федерализации Украины
Президент подчеркнул, что благодаря программе децентрализации местные общины получают огромные права, а власть становится ближе к гражданину
Посол ЕС оценил децентрализацию власти в Украине
Хьюг Мингарелли назвал децентрализационную реформу в Украине "достаточно интересным" опытом и примером для других стран региона