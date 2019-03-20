Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости политики

Президент Чехии по российской методичке захотел "изменить Конституцию" Украины

Сегодня, 14:52

Милош Земан путает децентрализацию и федерализацию

Милош Земан
Милош Земан. Фото: AFP
Президент Чехии по российской методичке захотел "изменить Конституцию" Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/236/140/5c923614056a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/236/140/5c923614056a1.jpg Политика Милош Земан путает децентрализацию и федерализацию

Чтобы решить конфликт на востоке Украины, стране необходима децентрализация, а для этого Киеву якобы придется внести поправку в Конституцию, заявил 19 марта президент Чехии Милош Земан, "забыв" о прямой причастности России к вооруженному конфликту на Донбассе.

Как сообщает местный портал CTK, по его словам, украинское и русскоязычное население Украины относится друг к другу слишком враждебно. Земан характеризует ситуацию на Донбасе как "хрупкое перемирие".

"Разумное решение было закреплено в Минских соглашениях, которые, к сожалению, никто не уважает. Оно заключается в изменении украинской Конституции, то есть децентрализации Украины", – сказал президент Чешской Республики во время визита в город Винтиржов во время визита в Карловарский край.

Любопытно, что заявление Земана перекликается в заявлениями представителей России пятилетней давности.

Напомним, в феврале 2017-го министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал Украине, что ей делать и заявлял, что нам нужно провести конституционную реформу, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал частью Конституции.

А в марте 2014-го Лавров тоже заявил, что убежден: Украине необходима реформа Конституции .

А в апреле 2014-го он уверял, что якобы унитарное государство в Украине перестало работать .

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Чехия, земан, децентрализация, Конституция Украины, война на донбассе

Вы сейчас просматриваете новость " Президент Чехии по российской методичке захотел "изменить Конституцию" Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гройсман хочет закрепить в Конституции децентрализацию

21 февраля, 17:03

В планах правительства – завершить процесс формирования объединенных территориальных общин к 2020 году

Кабмин презентовал новый этап децентрализации и "отменил" эпидемию кори

23 января, 18:11

Гройсман озвучил большие планы по децентрализации в стране, а Супрун отчиталась о вспышке болезни

Остановить децентрализацию не получится – Гройсман

16 августа 2018, 21:58

Премьер отметил, что децентрализация является "важнейшей для людей реформой", за которую он боролся "с самого начала"

Порошенко заявил, что не допустит федерализации Украины

27 августа 2018, 17:29

Президент подчеркнул, что благодаря программе децентрализации местные общины получают огромные права, а власть становится ближе к гражданину

Посол ЕС оценил децентрализацию власти в Украине

24 сентября 2018, 12:41

Хьюг Мингарелли назвал децентрализационную реформу в Украине "достаточно интересным" опытом и примером для других стран региона

Децентрализация и безопасность: почему многие украинцы не чувствуют себя защищенными

17 декабря 2018, 07:38

Реформа децентрализации помогает эффективно решать многие вопросы, но есть множество проблем, которые стали усугубляться

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Документалка про менструацию получила Оскар

Певица Юлия Началова умерла в реанимации

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

В России умерла известная певица Юлия Началова

Известная певица обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах

Чем заняться во время бега на длинные дистанции?

В ​Бразилии ранили известного украинского телеведущего:...

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV