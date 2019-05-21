Президент Зеленский и лидеры парламентских фракций договорились о дате выборов

В Администрации президента завершились консультации

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами фракций Верховной рады и была достигнута предварительная договоренность о проведении досрочных парламентских выборов 21 или 28 июля 2019 года. О достигнутой договоренности после консультаций в АП сообщили журналистам лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко и вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Консультации прошли. Ориентировочно выборы на 21 июля. Но мы должны изменить избирательное законодательство", – отметил Ляшко, уточнив, что указ президента, скорее всего, будет завтра.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что президент Зеленский намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательства.

"Согласно этим консультациям, есть такая инициатива новоизбранного президента: обратиться к Верховной Раде относительно проведения внеочередной сессии Верховной Рады, на которой провести такие изменения законодательства. Все фракции и политические группы будут определяться", – сказала Геращенко журналистам у здания администрации президента после консультаций у главы государства.

"Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля", – добавила Ирина Геращенко.

Как сообщалось, на консультациях с президентом Зеленским присутствовали глава Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. Кроме того во встрече участвовали Артур Герасимов, глава фракции партии "Блок Петра Порошенко"; Максим Бурбак, глава фракции партии "Народный фронт"; Вадим Новинский, глава фракции партии "Оппозиционный блок"; Олег Березюк, глава фракции партии "Самопомич"; Олег Ляшко, глава фракции "Радикальной партии"; Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина"; Ярослав Москаленко, глава депутатской группы "Воля народа", Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження".

Отметим, согласно ст. 90 Конституции решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады принимается президентом после консультаций с главой Верховной рады, его заместителями и главами депутатских фракций.

Напомним, после принятия присяги президента на церемонии инаугурации,которая состоялась 20 мая в сессионном зале Верховной Рады, президенту Украины Владимиру Зеленскому представили командующих ВСУ и руководителей силовых ведомств. Владимир Зеленский, согласно Конституции, принял командование.

В своей речи Владимир Зеленский призвал Кабинет министров уйти в отставку, и заявил, что распускает Верховную Раду.

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