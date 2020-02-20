Пристайко уверяет, что процедура импичмента Трампа не повлияла на отношения США и Украины

«Нам не кажется, что эти отношения должны быть перезапущены, — указал Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что провалившаяся попытка импичмента президента США Дональда Трампа не повлияла на отношения между Киевом и Вашингтоном. С такой оценкой глава украинского МИД выступил в интервью телеканалу Bloomberg.

Ему был задан вопрос относительно того, что он считает необходимым сделать для перезапуска отношений между США и Украиной. "Нам не кажется, что эти отношения должны быть перезапущены, — указал Пристайко, отвечая на вопрос ведущего по-английски. — Можно считать, что Украина была втянута в эти дела, но мы уверены, что это не повлияло на двусторонние отношения".

Пристайко при этом подчеркнул, что украинская сторона рада тому, "процедура импичмента завершилась". "Мы надеемся, что никто не будет совать нос в наши выборы, — указал глава украинского МИД. — Это то, что мы сами пытаемся делать — держаться подальше от ваших внутренних дел, от вашего избирательного процесса, особенно в год президентских выборов".

Реклама

Глава МИД Украины также утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, считает ли он, что Вашингтон проявляет интерес в отношении Киева. По его словам, в США, помимо выходцев с Украины, есть "множество других людей, которые понимают, почему Украина оказывается в центре внимания, почему Россия атакует ее". "Мы уже шесть лет воюем с Россией только потому, что сделали тот же выбор, что и американцы — в пользу рыночной экономики и демократических свобод", — заявил Пристайко.

Напомним, что ранееСенат США оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

В тренде Наступление России на Донбассе: эксперт указал на странность с разведкой

Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама