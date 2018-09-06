Профильный комитет Рады проголосовал за отставку министра соцполитики Ревы

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на своем заседании поддержал проекты постановлений парламента, которыми предлагается признать работу Министерства социальной политики неудовлетворительной и уволить его главу Андрея Реву. Об этом сообщается на сайте парламента.

"По результатам обсуждения члены комитета поддержали оба проекта постановлений Верховной Рады Украины, которыми предлагается признать работу Министерства социальной политики Украины неудовлетворительной и освободить Реву А.А. с должности Министра социальной политики Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева угодил в скандал после того, как в эфире одного из телеканалов он заявил, что цены на продукты питания в Германии и Украине примерно одинаковые, однако украинцы едят много и поэтому тратят больше. Высказывание чиновника вызвало бурную реакцию в социальных сетях и резонанс в СМИ.

Как сообщалось, министр социальной политики Украины Андрей Рева указал 711 289 грн доходов в декларации о доходах за 2017 года.

Рева уверяет, что все его доходы составляет зарплата. Таким образом, средняя зарплата министра соцполитики в 2017 году составила примерно 59 тысяч гривен.