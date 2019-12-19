Путин цинично отшутился на вопрос украинского журналиста о танках

Журналист рассказал, какой в Украине основной боевой танк, но Путин не воспринял его слова всерьез

/ Фото: AFP

Во время ежегодной большой пресс-конференции украинский журналист Роман Цимбалюк вступил в "перепалку" с президентом России Владимиром Путиным по украинским танкам.

Цимбалюк отметил, что на сегодняшний день он свободно работает в России, однако отметил, что если бы украинские танки были на Кубани, то российские власти изменили бы отношение к украинским журналистам.

На это Путин отреагировал: "Вы имеете ввиду 72-е машины (танки Т-72) или 34-е (Т-34)".

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Журналист ему напомнил, что в Украине основной боевой танк Т-64, который произведен в Харькове.

Российский президент снова попытался отшутиться: "Т-64 – ну это советская машина".

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Президент России также в очередной раз опроверг наличие российских войск на Донбассе. Отвечая на вопрос, откуда тогда боевики берут военную технику, он сказал: "Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее экс-министр обороны Степан Полторак рассказывал, что на оккупированных территориях у боевиков более 700 российских танков, в связи с чем украинские оборонно-промышленный комплекс сделал упор на противотанковые комплексы. В то же время глава МВД Арсен Аваков говорил, что российских танков на Донбассе больше, чем есть в армии Британии.

В подобном духе высказывался и бывший представитель США по Украине Курт Волкер. Он говорил, что на Донбассе российских танков больше, чем у всех стран Западной Европы вместе взятых.

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