Путин о "референдуме" на Донбассе: "Это очень тонкая и чувствительная сфера"

Россия хочет на Донбассе пойти по крымскому сценарию, но Путин карты не открыл

Президент России Владимир Путин отказался комментировать вопрос проведения на Донбассе референдума, о котором он сам же недавно американскому президенту и предложил.

Так, на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике во время пресс-конференции ему задали на этот счет вопрос, на что он ответил: "Я пока воздержусь от комментариев, это очень тонкая, чувствительная сфера".

Отметим, Путин не опроверг слухи о том, что действительно есть такая тема для обсуждения, однако подчеркнул, что это требует дополнительного изучения и проработки.

Напомним, недавно президент РФ взбудоражил общественность своим заявлением о том, что якобы на переговорах с Трампом договорился по Донбассу о "новых идеях" по урегулированию конфликта.

В свою очередь издание Bloomberg со ссылкой на двоих собеседников, которые присутствовали на заседании с участием Путина и российских дипломатов, пишет, что на встрече в Хельсинки Путин якобы предложил Трампу провести референдум на Донбассе. По информации источника, все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

В свою очередь в Белом доме не поддержали идею Путина о референдуме на Донбассе. Американская администрация придерживается позиции, что Минские договоренности 2015 года не предусматривают проведения каких-либо референдумов. Кроме того, в США подчеркивают, что референдум, который был проведен на неподконтрольной Украине территории, не имеет легитимности.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко жестко ответила Путину на "идею" по Донбассу, предложив ему организовать у себя на родине референдум по пенсионному возрасту. Она выдвинула российскому лидеру ряд условий, который он должен выполнить по Донбассу.