Путин обсудил с главой Еврокомиссии "нормандские" переговоры по Украине

Через неделю состоятся важные переговоры в Париже и Путин ввел в курс дела Урсулу фон дер Ляйен

kremlin.ru / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с новым председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен будущие переговоры в "нормандском формате", сообщает пресс-служба Кремля.

Первым делом российский лидер поздравил ее со вступлением в должность главы Еврокомиссии. С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах – находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки дня, развивать прямой диалог.

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Урсула фон дер Ляйен. Фото: facebook.com/EuropeanCommission

Кроме того, Путин и Урсула обсудили вопросы, связанные со встречей Нормандской четверки, которая состоится в Париже 9 декабря. В данном контексте они подчеркнули важность последовательного выполнения Минских договоренностей.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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