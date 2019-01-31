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Путин разразился новой истерикой о создании Православной церкви Украины

31 января, 16:59

Российскому лидеру все никак не дает покоя духовная независимость украинского государства

Фото: AFP
Путин разразился новой истерикой о создании Православной церкви Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30c/ad0/5c530cad02496.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30c/ad0/5c530cad02496.jpg Политика Российскому лидеру все никак не дает покоя духовная независимость украинского государства

Президент России Владимир Путин резко высказался о всех причастных к созданию независимой от Москвы поместной Православной церкви Украины. Об этом он говорил в Кремле на торжественном мероприятии по случаю 10-летия избрания Кирилла главой РПЦ.

Он очередной раз увидел некое вмешательство в церковную жизнь Украины.

"Прискорбно, что в него (процесс создания единой церкви в Украине) оказался втянут и Константинопольский патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей", – сказал Путин.

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В то же время хозяин Кремля дал понять, что Русская православная церковь и далее будет поддерживать своих соотечественников в Украине.

Стоит отметить, что пока Путин с помощью церкви собирается "защищать" своих сограждан, приходы Московского патриархата продолжают переходить в Православную церковь Украины. Только за последние несколько дней к ПЦУ присоединились сразу 25 приходов.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ. Теперь четко определено, что религиозная община принимает новых или исключает действующих членов общины на свое усмотрение, как это установлено ее внутренним уставом. Решение же об изменении подчиненности общины (например, переход из Московского патриархата в ПЦУ) принимается общим собранием этой религиозной общины. Теперь и речи не может быть ни о каком давлении на церковников – решения будут приниматься коллективно.

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Тег Россия, Путин, церковь, ПЦУ

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Источник:

УНИАН

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