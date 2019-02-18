Работник СБУ изменил показания по делу о полете в Москву Валентина Наливайченко

Силовик отметил, что свидетельствовал под давлением

Работник СБУ изменил показания по делу о полете в Москву Валентина Наливайченко 2019-02-18T22:09:10+02:00 Политика Силовик отметил, что свидетельствовал под давлением

Сегодня в суде допросили сотрудника СБУ, который, согласно материалам дела, якобы передавал своему бывшему руководителю документы для выезда за границу. Но силовик отметил, что свидетельствовал под давлением, а в день полета вообще был в отпуске – возвращался из Египта.

Поэтому судья требует отдельного расследования по этому поводу.

По материалам дела, в апреле 2015 года Валентин Наливайченко якобы летал в Москву вместе с Виктором Медведчуком на его самолете, не проходя таможенного контроля. В организации полета подозревают офицера СБУ – ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Политик же изначально отрицал факт такой поездки. А после сегодняшнего заседания дело имеет все шансы развалиться.

"Лицо сегодня, четко отвечая на вопросы суда, отметило, что третьего апреля 2015 года никаких незаконных полетов Наливайченко не было. У нас есть доказательства того, что господин Наливайченко третьего апреля был в Киеве, подписывал документы. Другие лица, которые якобы способствовали его незаконному вылету, не были в аэропорту Жуляны. Ворота, через которые якобы проезжал кортеж – не открывалась и не распечатывались. Соответственно, эта информация не соответствует действительности. И это дело имеет явно какой-то заказной характер", заявил адвокат обвиняемого Александр Мазур.

Ранее мы писали, что в СБУ допросили экс-главу спецслужбы Наливайченко. Как рассказали в спецслужбе, экс-глава СБУ пока отказывается пройти проверку на полиграфе.

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