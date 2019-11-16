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Рада предварительно одобрила увольнение главы Госбюро расследований

16 ноября, 09:21

Рада не успела завершить рассмотрение законопроекта о перезапуске ГБР

Роман Труба. Фото: пресс-служба ГБР

Роман Труба. Фото: пресс-служба ГБР

Верховная рада Украины поддержала правку в законопроект о перезапуске Государственного бюро расследований (№ 2116), которая предполагает увольнение руководства. Соответствующую правку поддержали 259 нардепов.

Согласно этой правке, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия закона и вступления его в силу.

При этом президент Украины в течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу настоящего должен назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР с полномочиями, предусмотренными законом о Государственном бюро расследований.

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Временно исполняющему обязанности директора ГБР запрещается разглашать информацию с ограниченным доступом, полученную в связи с выполнением его обязанностей, кроме случаев, установленных законом.

Вместе с тем Верховная Рада не успела на пленарном заседании в пятницу завершить рассмотрение законопроекта о перезапуске ГБР. Народные депутаты рассмотрели лишь часть правок.

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"Государственное бюро расследований меняет свой статус с центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность на государственный правоохранительный орган. Второе – директору ГБР предоставляются полномочия для единоличного принятия решений и несение всей полноты ответственности за результаты деятельности ГБР. Третье – усиление контрольной функции парламента, в частности Верховная Рада по результатам отчета главы ГБР за календарный год может признать работу директора органа неудовлетворительной, что может повлечь за собой увольнение с должности. Четвертое – с целью обеспечения расследования дел Майдана предусматривается возможность переведения следователей прокуратуры и прокуроров, которые расследовали дела Майдана, в ГБР без обязательного проведения конкурса", - рассказал глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский при обсуждении законопроекта.

Депутаты продолжат рассмотрение законопроекта на следующем пленарном заседании (3-6 декабря).

Напомним, Роман Труба был назначен на должность главы ГБР в ноябре 2017 года.

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Верховная Рада ГБР Роман Труба

Источники: РБК-Украина , Интерфакс-Украина

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