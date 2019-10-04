Рада разрешила НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять "прослушку"

Сегодня негласные следственные действия осуществляются только через Службу безопасности Украины

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№ 1009), которым Национальном антикоррупционном бюро Украины и Государственному бюро расследований разрешено самостоятельно осуществлять "прослушку". За это решение проголосовали 330 народных депутатов.

Как известно, сегодня негласные следственные действия осуществляются только через Службу безопасности Украины.

В тексте ко второму чтению не предусмотрены изменения в закон "О статусе народного депутата Украины", которыми предлагалось изъять норму о том, что обыск, задержание народного депутата или досмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и применение других мер, ограничивающих права и свободы народного депутата, допускаются лишь в случае, когда Верховной Радой дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами получить информацию невозможно.

Председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил на заседании парламента, что данный закон, "по сути, отменяет часть "поправок Лозового", которые нарушают права человека, которые ограничивают возможности органов досудебного расследования должным образом и качественно осуществлять досудебное расследование".

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По словам Монастырского, отменяются все предложения об изменениях в статью 219 Уголовного процессуального кодекса о сроках досудебного расследования, и она остается в действующей редакции, которая предусматривает, что все фактовые производства имеют четко определенный срок для расследования.

Как сказал Монастырский, законом предусмотрено продление сроков досудебного расследования после объявления подозрения.

Законом установлено, что отмена незаконных и необоснованных постановлений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть осуществлена генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Парламент не поддержал отмену возможности обжаловать уведомление о подозрении. Законом определено, что к работникам НАБУ относятся лица, которые являются гласными и негласными штатными работниками из числа лиц начальствующего состава, государственных служащих и других работников, работающих по трудовым договорам в НАБУ. При этом негласными штатными работниками бюро могут быть детективы, старшие детективы и работники других подразделений НАБУ.

Для проведения конкурса на занятие должностей негласных штатных работников директор НАБУ с учетом требований закона "О государственной тайне" образует отдельную конкурсную комиссию из числа работников бюро, которые имеют допуск к государственной тайне и которым директор бюро предоставил соответствующий доступ к информации о кандидатах на такие должности.

Ранее Рада направила в Конституционный суд Украины законопроект о назначении президентом глав НАБУ и ГБР.

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