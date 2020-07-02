Разговор о надежде: онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности

Есть ли шанс без потерь пройти нынешний этап популистов, не допустить российского реванша и, наконец, продолжить курс к достойной жизни, настоящему верховенству права и справедливым экономическим отношениям

3 июля в 15:00 состоится трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности. Об этом сообщается на сайте КФБ.

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Основой безопасности каждого человеческого и общественного организма является надежда. Надежда – это толчок к действиям. Она отрицает обреченность и дает шанс на перемены. Разговор о надежде – такова тема нынешней дискуссии.

Есть ли шанс без потерь пройти нынешний этап популистов, не допустить российского реванша и, наконец, продолжить курс к достойной жизни, настоящему верховенству права и справедливым экономическим отношениям?

Не потеряли ли мы эту навигацию?

Что переживает мир вокруг и какова новая эпоха перед нами?

Участники дискуссии:

Борис Гудзяк , президент Украинского Католического университета, архиепископ и митрополит Филадельфийский Украинской Греко-католической церкви;

, президент Украинского Католического университета, архиепископ и митрополит Филадельфийский Украинской Греко-католической церкви; Лилия Гриневич , министр образования Украины в 2016-19 годах, народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывшая глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;

, министр образования Украины в 2016-19 годах, народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывшая глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования; Николай Княжицкий , народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов, бывший глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовенства;

, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов, бывший глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовенства; Орыся Луцевич , руководитель Украинского форума Королевского Института международных отношений "Chatham House";

, руководитель Украинского форума Королевского Института международных отношений "Chatham House"; Арсеній Яценюк , глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

, глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах; Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 годах и член правления фонда "Открой Украину".

Онлайн-трансляция:

В тренде Разговор о надежде: онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности

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Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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