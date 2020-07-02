Разговор о надежде: онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности

3 июля в 15:00 состоится трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности. Об этом сообщается на сайте КФБ.
Основой безопасности каждого человеческого и общественного организма является надежда. Надежда – это толчок к действиям. Она отрицает обреченность и дает шанс на перемены. Разговор о надежде – такова тема нынешней дискуссии.
- Есть ли шанс без потерь пройти нынешний этап популистов, не допустить российского реванша и, наконец, продолжить курс к достойной жизни, настоящему верховенству права и справедливым экономическим отношениям?
- Не потеряли ли мы эту навигацию?
- Что переживает мир вокруг и какова новая эпоха перед нами?
Участники дискуссии:
- Борис Гудзяк, президент Украинского Католического университета, архиепископ и митрополит Филадельфийский Украинской Греко-католической церкви;
- Лилия Гриневич, министр образования Украины в 2016-19 годах, народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывшая глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;
- Николай Княжицкий, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов, бывший глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовенства;
- Орыся Луцевич, руководитель Украинского форума Королевского Института международных отношений "Chatham House";
- Арсеній Яценюк, глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 годах и член правления фонда "Открой Украину".
Онлайн-трансляция:
Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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