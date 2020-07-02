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  1. Новости политики

Разговор о надежде: онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности

2 июля, 12:13

Александр Мещерский Александр Мещерский

Есть ли шанс без потерь пройти нынешний этап популистов, не допустить российского реванша и, наконец, продолжить курс к достойной жизни, настоящему верховенству права и справедливым экономическим отношениям

3 июля в 15:00 состоится трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности. Об этом сообщается на сайте КФБ.

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Основой безопасности каждого человеческого и общественного организма является надежда. Надежда – это толчок к действиям. Она отрицает обреченность и дает шанс на перемены. Разговор о надежде – такова тема нынешней дискуссии.

  • Есть ли шанс без потерь пройти нынешний этап популистов, не допустить российского реванша и, наконец, продолжить курс к достойной жизни, настоящему верховенству права и справедливым экономическим отношениям?
  • Не потеряли ли мы эту навигацию?
  • Что переживает мир вокруг и какова новая эпоха перед нами?

Участники дискуссии:

  • Борис Гудзяк, президент Украинского Католического университета, архиепископ и митрополит Филадельфийский Украинской Греко-католической церкви;
  • Лилия Гриневич, министр образования Украины в 2016-19 годах, народный депутат Украины VII и VIII созывов, бывшая глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования;
  • Николай Княжицкий, народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов, бывший глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовенства;
  • Орыся Луцевич, руководитель Украинского форума Королевского Института международных отношений "Chatham House";
  • Арсеній Яценюк, глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
  • Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 годах и член правления фонда "Открой Украину".

Онлайн-трансляция:

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Разговор о надежде: онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности

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Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Арсений Яценюк Киевский форум по безопасности

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