Россия объявила в розыск экс-нардепа Игоря Мосийчука

Бывшему "радикалу" грозит до десяти лет лишения свободы в РФ

Игорь Мосийчук. Фото: страница Игоря Мосийчука в Facebook

В России объявили в розыск народного депутата Украины VIII созыва Игоря Мосийчука в связи с нападением на российское посольство в Киеве в 2016 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 3 декабря.

"В рамках расследования этого уголовного дела получены неопровержимые доказательства участия в нападении бывшего депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука. В результате преступных действий Мосийчука и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России в Украине причинен значительный материальный ущерб", – заявили в ведомстве.

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В связи с этим экс-нардепу заочно предъявили обвинение нападении на учреждение под международной защитой, наказание за которое в России предполагается в виде от двух до десяти лет лишения свободы. В связи с этим его и объявили в розыск.

Напомним, в марте 2016 года под стенами посольства России в Украине прошел митинг в поддержку украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко, которая на тот момент находилась в российском СИЗО. В ходе протеста активисты забросали диппредставительство яйцами, камнями и булыжниками. Кроме того, несколько активистов проникли на территорию посольства и разбили окна входной двери и камеры наблюдения.

В прошлом году по этому же делу в России был арестован и бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский.

Мы также сообщали, что в России возбудили уголовное дело и в отношении экс-нарда Владимира Парасюка – его обвинили в причастности к нападению на российское генконсульство во Львове в 2016 году и надругательстве над флагом РФ.

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