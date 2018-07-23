Россия подбрасывает "дохлых кошек": генерал объяснил предложение Путина по "референдуму"

Своим предложением президент РФ Владимир Путин по "референдуму" на Донбассе подбросил "дохлых кошек" как США, так и Украине, чтобы посмотреть на их реакцию, хотя этот вариант априори не возможен.

Такое мнение высказал "Апострофу" ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он не исключил, что, возможно, Путин почувствовал какие-то сигналы со стороны Трампа в разговоре тет-а-тет в Хельсинки и решил проверить, как отреагирует на "референдум" общество – и мировое, и украинское, и российское.

Генерал считает, что нет никаких новых подходов у Трампа с Путиным по урегулированию конфликта на Донбассе, и ситуация там не изменится до выборов в Украине.

"Обстрелы украинских позиций продолжаются, как и наращивание военного присутствия России и на оккупированной части Донбасса, и в Крыму. Уменьшение активности обстрелов на востоке Украины может означать временную паузу, чтобы перебросить туда личный состав, вооружение и технику. Ситуация кардинально не изменится, пока в Украине не пройдут президентские и парламентские выборы", – сказал Богдан.

Он отметил, что России кризис идей по украинскому вопросу и нужны варианты вроде "референдума", чтоб не выполнять Минские соглашения и не позволить зайти миротворцам на Донбасс.

"Поэтому Кремль пытается подбрасывать "дохлых кошек" – идеи о референдуме или что-то другое. Это свидетельствует о том, что у них возник кризис идей относительно того, как регулировать ситуацию на Донбассе. Понятно, что это тупые попытки повторить то, что произошло в Крыму. Россия не желает урегулирования ситуации на Донбассе на подходящих для всех сторон условиях. Предложение Путина направлено прежде всего на собственный электорат, чтобы продемонстрировать, что руководство России "заботится, делает предложения, но его не слушают". Таким образом они хотят как-то улучшить свой имидж", – объяснил военный эксперт.

Напомним, недавно президент РФ взбудоражил общественность своим заявлением о том, что якобы на переговорах с Трампом договорился по Донбассу о "новых идеях" по урегулированию конфликта.

В свою очередь издание Bloomberg со ссылкой на двоих собеседников, которые присутствовали на заседанием с участием Путина и российских дипломатов, пишет, что на встрече в Хельсинки Путин якобы предложил Трампу провести референдум на Донбассе. По информации источника, все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

В свою очередь в Белом доме не поддержали идею Путина о референдуме на Донбассе. Американская администрация придерживается позиции, что Минские договоренности 2015 года не предусматривают проведения каких-либо референдумов. Кроме того, в США подчеркивают, что референдум, который был проведен на неподконтрольной Украине территории, не имеет легитимности.